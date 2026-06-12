Стометровый триколор развернули на Нижегородской ярмарке

«Нынешний день имеет колоссальное значение для всех соотечественников, осознающих свою принадлежность к могущественной державе с богатым прошлым, которое мы свято бережем. Текущий год проходит под знаком сплочения культур, ведь именно в единстве и многообразии нашего народа кроется секрет несокрушимости Отечества», — обратился к присутствующим вице-губернатор региона Андрей Гнеушев.