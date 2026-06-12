На территории Нижегородской ярмарки состоялось масштабное событие — развертывание стометрового государственного триколора, о чем сообщает представитель агентства РИА Новости.
В выносе гигантского стяга приняли участие сотни активистов, среди которых были представители молодежных организаций, «Волонтеры Победы» и ребята из «Движения Первых».
Собравшиеся хором спели государственный гимн, к исполнению которого с воодушевлением присоединились многочисленные гости праздничной площадки.
«Данная акция дарит невероятный эмоциональный подъем и чувство гордости за Родину», — поделилась своими впечатлениями местная жительница, пришедшая на мероприятие вместе с сыновьями, держащими в руках небольшие копии российского флага.
Программа торжеств на центральной эстраде продолжилась официальной частью, в ходе которой юные нижегородцы, достигшие 14 лет и отличившиеся в учебе и спорте, получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации.
«Нынешний день имеет колоссальное значение для всех соотечественников, осознающих свою принадлежность к могущественной державе с богатым прошлым, которое мы свято бережем. Текущий год проходит под знаком сплочения культур, ведь именно в единстве и многообразии нашего народа кроется секрет несокрушимости Отечества», — обратился к присутствующим вице-губернатор региона Андрей Гнеушев.