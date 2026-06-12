В университете Омска создадут технологическую лабораторию

«Наша задача заключается в разработке технологии протягивания пазов, изготовлении конструкций сборных елочных протяжек, их испытании и внедрении. Безусловно, подобные технологии существуют в мировой практике, но их себестоимость крайне высока. Мы создаем импортонезависимый и более производительный аналог, значительно снижая процент бракованных деталей. Если сегодня используются протяжки из быстрорежущих сталей, то мы заменим их на твердосплавные, увеличив скорость инструмента почти в 10 раз, а стойкость — более чем вдвое», — отметил руководитель проекта Евгений Васильев.