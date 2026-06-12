В университете Омска создадут технологическую лабораторию

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) одержал победу в конкурсном отборе Минобрнауки РФ на создание технологических лабораторий по средствам производства и автоматизации для проведения прикладных научных исследований, сообщили в вузе. Конкурс проводился в ходе реализации нацпроекта «Средства производства и автоматизации».
Всего было подано 73 заявки от высших учебных заведений страны, 22 из них, получившие положительную экспертизу РАН и наивысшую оценку экспертной комиссии, обеспечат финансированием. В топ-10 рейтинга вошла заявка ОмГТУ с проектом «Исследование процесса чернового протягивания пазов в заготовках из жаропрочных сплавов и разработка метода повышения производительности протягивания». Вуз получит свыше 70 млн рублей на развитие инфраструктуры и проведение исследований на базе Передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех».
«Наша задача заключается в разработке технологии протягивания пазов, изготовлении конструкций сборных елочных протяжек, их испытании и внедрении. Безусловно, подобные технологии существуют в мировой практике, но их себестоимость крайне высока. Мы создаем импортонезависимый и более производительный аналог, значительно снижая процент бракованных деталей. Если сегодня используются протяжки из быстрорежущих сталей, то мы заменим их на твердосплавные, увеличив скорость инструмента почти в 10 раз, а стойкость — более чем вдвое», — отметил руководитель проекта Евгений Васильев.
Разработанные конструкции будут испытаны на производственной площадке индустриального партнера ОмГТУ — завода имени П. И. Баранова.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.