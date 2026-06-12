«Единая Россия» усилит взаимодействие с нижегородцами

11 июня, в Нижнем Новгороде прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие более 350 человек. В их числе: члены регионального политического совета, депутаты, главы муниципальных образований, представители местных отделений, органов власти и общественных организаций.
Приоритетными темами обсуждения стали наращивание обратной связи с жителями, а также поддержка программ и инициатив, в основе которых — реальные запросы нижегородцев.
«У нас одна задача на всех уровнях — быть рядом с людьми. А это значит: глубоко вникать в вопросы и проблемы нижегородцев, находить эффективные и оперативные решения. На это направлена вся работа партии. “Единая Россия” не просто поддерживает курс президента страны, а превращает его в реальные решения: в законы, программы, новые школы, больницы, дороги и рабочие места. Мы слышим людей, и их предложения становятся частью Народной программы, потому что цель у нас одна — благополучие каждого жителя Нижегородской области», — подчеркнул первый заместитель губернатора Нижегородской области и секретаря регионального отделения партии Андрей Гнеушев.
Выступая перед участниками конференции, Андрей Гнеушев в целом подробно остановился на реализации Народной программы — от строительства школ и развития транспортной инфраструктуры до благоустройства территорий и укрепления спортивного направления. Особое внимание было уделено поддержке семей, демографии, модернизации системы здравоохранения.
От имени губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Глеба Никитина было дано поручение усилить взаимодействие с жителями. Ни одно обращение не должно оставаться без ответа, это лежит в основе доверия избирателей и является обязанностью каждого депутата. Необходимо оперативно реагировать на сигналы людей, в том числе в социальных сетях, и добиваться реального решения проблем.
«Для депутатов всех уровней нет ничего важнее живого общения с людьми. Необходимо не просто слышать жителей, а быть с ними на постоянной связи — в общественных приемных, на встречах в районах, в социальных сетях — 24/7. Парламентариям необходимо знать, что волнует граждан, какие у них есть проблемные вопросы. Помогать людям решать конкретные проблемы. Только так можно сделать работу депутатов максимально эффективной», — сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
«Сегодня вместе с коллегами — однопартийцами в рамках региональной конференции обсудили насколько важно поддерживать системный диалог со всеми социальными группами, своевременно реагировать на любые запросы граждан, независимо от места их проживания. Необходимо своевременно информировать нижегородцев о регуляторных, законодательных решениях, которые обсуждаются на федеральном уровне, о текущей повестке и контурах формируемой Народной программы “Единой России”. Содержание программы мы обсудим с Правительством, органами исполнительной власти и обязательно отстоим позиции и вопросы, которые в наибольшей степени волнуют сегодня избирателей, всех жителей нашей России», — отметил депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по энергетике Юрий Станкевич.
«Эффективность партийной работы напрямую зависит от того, насколько внимательно мы слышим людей и насколько быстро реагируем на их запросы. Именно поэтому особое значение имеет взаимодействие с общественными организациями, первичными отделениями партии, которые ежедневно находятся в контакте с жителями. Общественные приемные, первичные отделения, депутаты всех уровней должны работать как единая команда. Только постоянный диалог с жителями позволяет принимать решения, которые действительно нужны людям и помогают менять жизнь территорий к лучшему», — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.
Как отметил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единой России» Алексей Антонов, сегодня идет большая работа по сбору предложений в новую Народную программу на предстоящую пятилетку. Депутаты всех уровней, активисты «Единой России» продолжают встречаться с жителями, собирать инициативы, которые войдут в обновленный документ.
«В числе ключевых приоритетов, безусловно, останутся поддержка семей, решение демографических задач, здоровье будущих поколений, развитие экономики и поддержка участников специальной военной операции. Именно эти направления сегодня во многом определяют качество жизни людей и будущее нашей страны. Предложения жителей Нижегородской области в обязательном порядке будут отражены в итоговом документе. Народная программа должна отвечать на реальные запросы граждан и оставаться действенным инструментом развития. При этом ее региональный блок необходимо увязать со Стратегией развития Нижегородской области, чтобы все поставленные задачи решались комплексно и в интересах жителей региона», — заявил он.
Участники конференции единогласно утвердили повестку и решения по всем вопросам. Работа регионального отделения на предстоящий период будет направлена на укрепление обратной связи с избирателями, сбор предложений в новую Народную программу и подготовку к выборам в Государственную Думу и Законодательное Собрание Нижегородской области.
На конференции партийный актив был отмечен благодарственными письмами за высокие показатели в развитии первичных отделений, успешную реализацию акции «Добрые дела каждый день» и личный вклад в решение вопросов по обращениям жителей Нижегородской области. Также почетный знак «За служение людям» был вручен члену Регионального политического совета нижегородского отделения «Единой России» Василию Найденко.