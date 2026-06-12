В Красноярском крае обновят 2 участка трассы Канск — Абан — Богучаны

Капитальный ремонт двух участков трассы Канск — Абан — Богучаны начался в Красноярском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
На первом участке — с 133-го по 141-й километр в Абанском округе — устранят пучины на заболоченных участках, уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят барьерное ограждение и дорожные знаки. В этом году планируют ввести в эксплуатацию 3,3 км трассы, еще 4,6 км — в следующем сезоне. На участке с 244-го по 256-й километр в Богучанском округе помимо основных работ специалисты оборудуют автобусные остановки вблизи поселка Новохайского. В этом сезоне обновят 11,6 км участка, еще около 1 км — в 2027 году.
«В прошлом году стартовали масштабные работы по переводу щебеночного покрытия около 100 километров трассы Канск — Абан — Богучаны в асфальтобетон, тогда были введены [в эксплуатацию] чуть менее 8 километров нового покрытия вблизи поселка Новохайского. В этом году работы стартовали еще на двух участках, планируется ввести еще около 15 километров. Сейчас на обоих объектах специалисты очищают полосу отвода от растительности, снимают почвенно-растительный слой с откосов и отсыпают земполотно из крупнообломочного щебенистого грунта. Объемы этого года должны быть полностью сданы не позднее конца ноября», — рассказал руководитель регионального управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.
Напомним, всего по нацпроекту работы в этом году проведут на 59 объектах региональной дорожной сети. Так, планируется восстановить 168 км покрытия дорог и ввести в эксплуатацию 10 мостовых сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.