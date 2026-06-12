В Красноярском крае обновят 2 участка трассы Канск — Абан — Богучаны

«В прошлом году стартовали масштабные работы по переводу щебеночного покрытия около 100 километров трассы Канск — Абан — Богучаны в асфальтобетон, тогда были введены [в эксплуатацию] чуть менее 8 километров нового покрытия вблизи поселка Новохайского. В этом году работы стартовали еще на двух участках, планируется ввести еще около 15 километров. Сейчас на обоих объектах специалисты очищают полосу отвода от растительности, снимают почвенно-растительный слой с откосов и отсыпают земполотно из крупнообломочного щебенистого грунта. Объемы этого года должны быть полностью сданы не позднее конца ноября», — рассказал руководитель регионального управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.