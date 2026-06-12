Более 8 тыс. жителей Приморья записались к врачу через мессенджер «МАКС»

Запись на прием к врачу с помощью чат-бота в национальном мессенджере «МАКС» в мае оформили более 8 тыс. жителей Приморского края, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Развитие электронных сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Сервис позволяет получить необходимые услуги без посещения регистратуры и ожидания ответа оператора. Через чат-бота жители могут записаться к врачу, вызвать специалиста на дом, а также просматривать историю своих обращений. При необходимости запись можно перенести или отменить непосредственно в чате. Она доступна в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.
«Приморский край входит в число регионов, активно развивающих цифровые сервисы в здравоохранении. В ходе национальных проектов реализуется комплекс мер по повышению доступности и качества медицинской помощи. Цифровизация позволяет сделать взаимодействие пациента с системой здравоохранения более удобным, быстрым и понятным, а также повышает общую удовлетворенность граждан получением медицинских услуг», — рассказал директор краевого медицинского информационно-аналитического центра Александр Потылицын.
Отметим, записаться на прием к врачу через мессенджер «МАКС» можно по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.