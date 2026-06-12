Более 8 тыс. жителей Приморья записались к врачу через мессенджер «МАКС»

Сервис позволяет получить необходимые услуги без посещения регистратуры и ожидания ответа оператора. Через чат-бота жители могут записаться к врачу, вызвать специалиста на дом, а также просматривать историю своих обращений. При необходимости запись можно перенести или отменить непосредственно в чате. Она доступна в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.