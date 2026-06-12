В Ростове-на-Дону загорелась кровля жилого дома

В Ростове-на-Дону на территории Пролетарского района произошло возгорание кровли частного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Происшествие случилось на улице Гранитная, 68. Площадь пожара составила 60 кв. м. Отмечается, что огонь в 16:02 локализовали. К тушению привлекали шесть единиц техники и 22 человека личного состава.
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