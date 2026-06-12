В Новосибирской области откроют еще 4 образовательных кластера в 2027 году

Из 389 заявок от учебных заведений со всей страны, поданных по 22 отраслям, было отобрано 95 лучших, в их числе три колледжа и один вуз области. Так, на базе Колыванского аграрного колледжа откроют кластер «Сельское хозяйство», в Новосибирском техническом колледже имени А. И. Покрышкина — кластер «Индустрия робототехники», в Новосибирском химико-технологическом колледже имени Д. И. Менделеева — кластер «Химическая отрасль», а в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики — кластер «Информационные технологии».