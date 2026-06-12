В Новосибирской области откроют еще 4 образовательных кластера в 2027 году

Еще четыре образовательно-производственных кластера появятся в 2027 году в Новосибирской области при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Из 389 заявок от учебных заведений со всей страны, поданных по 22 отраслям, было отобрано 95 лучших, в их числе три колледжа и один вуз области. Так, на базе Колыванского аграрного колледжа откроют кластер «Сельское хозяйство», в Новосибирском техническом колледже имени А. И. Покрышкина — кластер «Индустрия робототехники», в Новосибирском химико-технологическом колледже имени Д. И. Менделеева — кластер «Химическая отрасль», а в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики — кластер «Информационные технологии».
Напомним, в регионе уже функционируют три образовательно-производственных кластера. В 2026 году откроют шесть кластеров, а в 2027-м к ним добавятся еще четыре.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.