Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми прервали праздничный концерт оркестра из-за сильного дождя

Многие люди поспешили покинуть набережную, что привело к образованию длинной и медленно движущейся очереди.

Праздничный концерт Пермского губернского оркестра на набережной в Перми прервали из-за сильного дождя, передаёт корреспондент perm.aif.ru с места событий.

На выступление, приуроченное ко Дню города и Дню России, собралось множество местных жителей и гостей города. Однако через 15 минут после начала концерта начался сильный дождь, который с каждой минутой усиливался. В целях безопасности дирижёр принял непростое решение досрочно завершить выступление.

Из-за резкого ухудшения погоды многие люди поспешили покинуть набережную, что привело к образованию длинной очереди.

Напомним, 12 июня на городской эспланаде пройдёт открытие летнего фестиваля «Город встреч». На сцене выступит певица Татьяна Куртукова вместе с хором «Млада», пермскими музыкантами и танцевальными коллективами. Начало шоу запланировано на 21:00. Вход свободный.