В Перми прервали праздничный концерт оркестра из-за сильного дождя

На выступление, приуроченное ко Дню города и Дню России, собралось множество местных жителей и гостей города. Однако через 15 минут после начала концерта начался сильный дождь, который с каждой минутой усиливался. В целях безопасности дирижёр принял непростое решение досрочно завершить выступление.