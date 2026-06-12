В Перми прервали праздничный концерт оркестра из-за сильного дождя

Праздничный концерт Пермского губернского оркестра на набережной в Перми прервали из-за сильного дождя, передаёт корреспондент perm.aif.ru с места событий.
На выступление, приуроченное ко Дню города и Дню России, собралось множество местных жителей и гостей города. Однако через 15 минут после начала концерта начался сильный дождь, который с каждой минутой усиливался. В целях безопасности дирижёр принял непростое решение досрочно завершить выступление.
Из-за резкого ухудшения погоды многие люди поспешили покинуть набережную, что привело к образованию длинной очереди.
Напомним, 12 июня на городской эспланаде пройдёт открытие летнего фестиваля «Город встреч». На сцене выступит певица Татьяна Куртукова вместе с хором «Млада», пермскими музыкантами и танцевальными коллективами. Начало шоу запланировано на 21:00. Вход свободный.