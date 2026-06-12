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Власти будут совершенствовать систему обучения ветеранов СВО, заявил Путин

Путин: власти будут совершенствовать систему обучения ветеранов СВО.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Власти России будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО, заявил президент России Владимир Путин.

«И дальше мы будем совершенствовать эту систему. То есть, если кто-то хочет повысить свое образование, получить и среднее специальное, и высшее специальное гражданское образование — все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, вот такие как вы, ваши товарищи, имели такую возможность», — сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками СВО.