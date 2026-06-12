В Кодинске Красноярского края открыли обновленную библиотеку

Для детей и подростков создали комфортные и уютные залы, многофункциональное помещение для клубов и проектов, пространство с электронными ресурсами, игровую площадку, а также экологическую и фолк-лаборатории. Библиотечный фонд пополнили 7 тыс. новых изданий. Также в учреждении появилось более 50 настольных игр для детей разного возраста. Помещения оснастили современным мультимедийным и компьютерным оборудованием. Также там провели высокоскоростной интернет.