В Кодинске Красноярского края открыли обновленную библиотеку

Детскую библиотеку имени А. Ф. Карнаухова открыли в городе Кодинске Красноярского края после модернизации, сообщили в региональном министерстве культуры. Обновление учреждений культуры отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Для детей и подростков создали комфортные и уютные залы, многофункциональное помещение для клубов и проектов, пространство с электронными ресурсами, игровую площадку, а также экологическую и фолк-лаборатории. Библиотечный фонд пополнили 7 тыс. новых изданий. Также в учреждении появилось более 50 настольных игр для детей разного возраста. Помещения оснастили современным мультимедийным и компьютерным оборудованием. Также там провели высокоскоростной интернет.
С 2015 года в регионе модернизировали 93 библиотеки, 24 из них — по нацпроектам. До конца года планируется обновить еще 12 учреждений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.