Советские «Волги» и «Жигули» собрали аншлаг в Волгограде

— Вокруг этих машин всегда возникает ажиотаж. Хотя, казалось бы, показываем мы их достаточно часто, — признает волгоградский реставратор, поклонник советского автопрома Николай Лялин. — Интересно, как по-разному люди разных поколений относятся к ретротехнике. Взрослые увлеченно рассказывают, как когда-то в детстве ехали на «Москвиче» вместе с отцом на рыбалку, а дети с удивлением заглядывают в салон и пытаются найти кнопку, которая бы завела автомобиль!