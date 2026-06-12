Гастрофестиваль «За одним столом» проходит в парке «Швейцария» в День России

«Наш парк сегодня превратился в огромную гастрономическую сцену. Такой опыт у нас впервые в таких масштабах. Парк сегодня стал не только местом отдыха горожан, но и точкой притяжения туристов и гостей города и фактически стал визитной карточкой Нижнего Новгорода. Команда парка ежегодно привносит какие-то новые идеи, предлагает новые проекты, и в этом году вместе с коллегами из Ассоциации рестораторов мы придумали гастрофестиваль “За одним столом”. Около 30 шеф-поваров нижегородских ресторанов готовят сегодня более 300 национальных блюд России для гостей праздника», — рассказал директор парка «Швейцария» Олег Шувалов.