Путин предложил увековечить таких Героев России, как Очир-Горяев

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Имена героев России, таких как Наран Очир-Горяев, который погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО, надо увековечивать, они жизнь не жалеют ради страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
«Мне думается, не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально, без всякого преувеличения героев, как вы, как Очир-Горяев и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию, не только присваивать их имена штурмовым подразделениям… нужно заниматься увековечиванием имен таких наших бойцов», — сказал Путин.
Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что герой России, замкомандира батальона Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.