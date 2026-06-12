Косплеи, ярмарка, мотоклуб: «Рок ради жизни» представил программу XV фестиваля

Откроют фестиваль калининградские «Кактусы» — совсем юные, но уже пишущие авторские песни и регулярно выступающие на местных площадках. Следом на сцене появится группа «Двенадцать шагов»: мощный авторский рок с тяжёлыми гитарными риффами и элементами поп-панка. Ещё один калининградский коллектив — «Остров Канта» — делает упор на тексты: личные, честные, про принятие себя и ощущение, что времени может быть меньше, чем кажется.