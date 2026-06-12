Косплеи, ярмарка, мотоклуб: «Рок ради жизни» представил программу XV фестиваля

В субботу, 20 июня, в Пионерском пройдёт юбилейный, пятнадцатый по счёту, благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (0+). Брутальные рок-н-рольщики готовы собрать не только толпу фанатов, но и средства на оснащение первого детского хосписа «Дом Фрупполо» в Калининградской области. Рассказываем, кто будет выступать в этот день на сцене.
Площадка откроется в 12:00, а сам концерт начнётся в 15:00 и продлится до позднего вечера. На сцену в этот день выйдут десять коллективов из Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году организаторы сделали ставку на молодые команды с собственным звучанием.
Откроют фестиваль калининградские «Кактусы» — совсем юные, но уже пишущие авторские песни и регулярно выступающие на местных площадках. Следом на сцене появится группа «Двенадцать шагов»: мощный авторский рок с тяжёлыми гитарными риффами и элементами поп-панка. Ещё один калининградский коллектив — «Остров Канта» — делает упор на тексты: личные, честные, про принятие себя и ощущение, что времени может быть меньше, чем кажется.
Из Санкт-Петербурга приедут сразу четыре группы. «ТапОК» — смесь панк-рока, поп-панка и альтернативы, быстрые треки и плотные гитары. «Последний Пионер» — постоянный участник крупных российских и белорусских фестивалей, музыка про депрессию большого города и готовность бросить вызов внутренним демонам. ДОНЭРА — друзья фестиваля и его постоянные участники; вокал Марии — визитная карточка группы, а их треки регулярно звучат в чартах «Нашего Радио». И «Наконечный» — один из заметных коллективов современной российской рок-сцены, сотрудничающий с Soyuz Music и выступающий на крупнейших площадках страны.
Москву представит «Вглубь Тумана» — проект, который всё чаще замечают критики. В их музыке арт-рок и фолк переплетаются с этническими мотивами и тяжёлым гитарным звуком.
Перед главным шоу вечера публику разогреют El Rodriguez — хорошо знакомые калининградской сцене, завсегдатаи Каупа и других площадок, известные качественными каверами на культовые группы.
Завершит фестиваль трибьют-шоу MUSE от «Ялта Бэнд». Это не просто кавер-сет — музыканты воссоздают характер, подачу и атмосферу оригинала: мощные риффы, космический размах и энергию стадионного рока.
Отметим, что в этом году «Рок ради жизни» впервые объединяется с косплеерами ANI-K — а значит, на площадке пройдёт и косплей-фестиваль. Также гостей ждут ярмарка мастеров и благотворительный аукцион с лотами от музыкантов и друзей фестиваля. Безопасность на мероприятии обеспечат West Motors MC — старейший мотоклуб Калининграда, основанный в 1999 году.
Как и годом ранее, «Рок ради жизни» организовывает благотворительный фонд «Добрые доктора», созданный калининградскими врачами-музыкантами. Главной целью мероприятия является помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Собранные средства организаторы планируют направить на строительство и оснащение первого детского хосписа «Дом Фрупполо». Вход на фестиваль бесплатный, однако желающие помочь могут разными способами: приобрести мерч, еду и напитки, украсить себя или ребёнка аквагримом, принять участие в аукционе или перевести средства напрямую в фонд «Добрые доктора».