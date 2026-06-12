На Алтае обновят участок трассы Советское — Урожайное — Шульгин Лог

Участок автомобильной дороги Советское — Урожайное — Шульгин Лог отремонтируют в Советском районе Алтайского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы проводятся на отрезке с 12-го по 17-й километр трассы, сообщили в региональном министерстве транспорта.
Дорожники уже сняли изношенное асфальтобетонное покрытие и уложили выравнивающий слой на участке протяженностью 3 км. В ближайшее время работы по устройству нижнего слоя продолжатся еще на 2 км трассы. После этого подрядчик приступит к устройству верхнего слоя покрытия на всем участке, укреплению обочин и монтажу барьерного ограждения. Особое внимание уделяется безопасности: почти 2 км дороги проходят через село Урожайное. Там для разделения потоков автомобилей и пешеходов будут оборудованы новые тротуары.
Отметим, автомобильная дорога Советское — Урожайное — Шульгин Лог имеет не только важное социальное значение, соединяя районный центр с четырьмя населенными пунктами, но и туристический потенциал. Трасса ведет к заказнику «Лебединый».
Работы на этой трассе ведутся не первый год. В прошлом сезоне в ходе нацпроекта было обновлено 2 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.