На Алтае обновят участок трассы Советское — Урожайное — Шульгин Лог

Дорожники уже сняли изношенное асфальтобетонное покрытие и уложили выравнивающий слой на участке протяженностью 3 км. В ближайшее время работы по устройству нижнего слоя продолжатся еще на 2 км трассы. После этого подрядчик приступит к устройству верхнего слоя покрытия на всем участке, укреплению обочин и монтажу барьерного ограждения. Особое внимание уделяется безопасности: почти 2 км дороги проходят через село Урожайное. Там для разделения потоков автомобилей и пешеходов будут оборудованы новые тротуары.