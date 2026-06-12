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Путин заявил о недостаточной помощи ветеранам СВО при трудоустройстве

Путин заявил, что ветеранам СВО недостаточно предлагать работу в военкоматах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. При трудоустройстве ветеранов спецоперации недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны есть много других направлений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

«Недостаточно только предлагать службу, скажем, в военкоматах… В Министерстве обороны много направлений», — сказал Путин.

Он отметил, что многие бойцы хотят работать в военкоматах, но нельзя ограничиваться только этим.