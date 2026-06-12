Путин назвал погибшего Героя России Очир-Горяева светлым человеком

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал погибшего героя России Нарана Очир-Горяева светлым человеком и настоящим мужчиной.
Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что герой России, замкомандира батальона Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
«Такой светлый был человек, удивительный. Я уже говорил, я честно вам скажу, я когда с ним беседовал, сначала в ходе Прямой линии, прямо из Северска он докладывал, а потом уже встретился в Москве и спросил, чем помочь, бытовые вопросы, какие-то проблемы. Знаете, удивительно, настоящий мужчина, понимаете, многодетный отец, между прочим», — сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками СВО.