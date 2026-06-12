В Новокузнецком округе Кузбасса открыли 6 новых медучреждений

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории заработали в селах Ильинка, Сосновка, Березово, Красная Орловка, Красулино и в поселке Металлургов. Все медпункты подключены к системам водоснабжения и водоотведения, оснащены электрическим отоплением, пожарной сигнализацией, пандусами для маломобильных пациентов с кнопками вызова персонала. В ФАПах и амбулаториях созданы комфортные зоны ожидания, процедурные и прививочные кабинеты, а также условия для проведения телемедицинских консультаций с врачами поликлиник и областных больниц. В амбулатории села Сосновка дополнительно развернут дневной стационар на пять коек.