В Новокузнецком округе Кузбасса открыли 6 новых медучреждений

Шесть современных медицинских объектов открыли в Новокузнецком округе Кузбасса в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения.
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории заработали в селах Ильинка, Сосновка, Березово, Красная Орловка, Красулино и в поселке Металлургов. Все медпункты подключены к системам водоснабжения и водоотведения, оснащены электрическим отоплением, пожарной сигнализацией, пандусами для маломобильных пациентов с кнопками вызова персонала. В ФАПах и амбулаториях созданы комфортные зоны ожидания, процедурные и прививочные кабинеты, а также условия для проведения телемедицинских консультаций с врачами поликлиник и областных больниц. В амбулатории села Сосновка дополнительно развернут дневной стационар на пять коек.
«Теперь более 16,5 тысячи жителей отдаленных населенных пунктов Новокузнецкого округа смогут получать квалифицированную помощь в комфортных условиях, не тратя время на поездки в город. Открытие новых ФАПов и амбулаторий — это возможность выполнить запрос жителей на получение медицинской помощи в шаговой доступности. Развитие первичного звена здравоохранения мы ведем системно — не только строим новые учреждения, но и активизируем закупку нового оборудования, стимулируем трудоустройство молодых медиков», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
Так, в амбулаторию села Ильинка по программе «Земский доктор» пришла работать врач-стоматолог Екатерина Анисимова. В новом ФАПе села Красулино помощь жителям оказывает Наталья Саулиди, которая трудоустроилась по программе «Земский фельдшер» в 2023 году.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.