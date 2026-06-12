В День России в Челябинске выступил артист Дмитрий Харатьян

В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки состоялся концерт «Россия — кузница единства», посвященный Дню России. Участие приняли губернатор Алексей Текслер, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, главный муфтий УрФО Ринат-хаджи-хазрат Раев, участники СВО и их семьи, ветераны, представители национально-культурных объединений и общественных организаций, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«Наше богатство — в многообразии традиций, языков и культур, а сила — в единстве всех народов. Нас всех объединяет любовь к России и могучая вера в свое Отечество. Это единство во все времена помогало россиянам пройти через трудности, выстоять в суровых испытаниях и с честью ответить на любые вызовы времени. Сегодня, перед лицом внешней агрессии, Южный Урал стоит единым фронтом», — подчеркнул Алексей Текслер.
Губернатор вручил награды южноуральцам, внесшим вклад в развитие промышленности, культуры, общественной деятельности, поддержку участников СВО и их семей. Орденом Александра Невского награжден коллектив автомобильного завода «УРАЛ». Медалью «За заслуги перед Челябинской областью» отмечены руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова и директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева.
Знаками отличия удостоены протоиерей Георгий, настоятель Свято-Троицкого храма села Долгодеревенское, и директор ООО «Зевс-М», помощник атамана Оренбургского войскового казачьего общества Сергей Лаптов, председатель правления Челябинской областной общественной организации «Башкирский народный центр» Венера Акмухаметова. Заслуженным работником культуры и искусства стала руководитель Дома культуры Нагайбакского округа Лилия Ишмаметьева.
«Все мы — дети России, искренне любим ее, гордимся ее многовековой историей и каждым народом, внесшим свой вклад в создание нашей великой страны. Челябинская область была, есть и будет опорным регионом нашей страны, где куется победа. Мы гордимся нашим регионом и всеми людьми, которые живут на этой земле», — акцентировал Алексей Текслер.
Концертную программу посвятили единству народов, трудовой доблести и 290-летию Челябинска. На сцене выступили ведущие творческие коллективы региона, а также мордовская фолк-группа «Ойме» и ненецкий этно-коллектив «Хаерако сей». Специальным гостем стал народный артист России Дмитрий Харатьян.