В День России в Челябинске выступил артист Дмитрий Харатьян

«Наше богатство — в многообразии традиций, языков и культур, а сила — в единстве всех народов. Нас всех объединяет любовь к России и могучая вера в свое Отечество. Это единство во все времена помогало россиянам пройти через трудности, выстоять в суровых испытаниях и с честью ответить на любые вызовы времени. Сегодня, перед лицом внешней агрессии, Южный Урал стоит единым фронтом», — подчеркнул Алексей Текслер.