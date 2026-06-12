В Омске в июне состоится форум креативных индустрий

Форум креативных индустрий «КРЕАПОЛИС» состоится 23 июня в Омске при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Омской области.
К участию в форуме приглашаются дизайнеры, архитекторы, мастера народных промыслов, представители творческих профессий, организаторы городских событий, представители городских сообществ, владельцы локальных брендов, а также все, кому интересна тема развития городской среды.
Программа выстроена вокруг трех ключевых треков. В блоке «Предприниматель — город» участники разберут кейсы российских городов, где бизнес выступает соавтором общественных пространств и задает новые стандарты среды. На треке «Городские события как драйвер» эксперты представят практические подходы участия бизнеса в событийной повестке. Блок «Большое с малым» будет посвящен реальным примерам взаимодействия крупных компаний и небольших креативных команд.
Помимо деловой части гостей форума ждут экскурсии на действующие креативные производства и стратегическая сессия-игра «Коллаборации: идеи для города». Также предусмотрено время для общения в неформальной обстановке.
Форум пройдет по адресу: проспект Карла Маркса, 18/4, пространство «Электроточка». Участие бесплатное, узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.