В Омске в июне состоится форум креативных индустрий

Программа выстроена вокруг трех ключевых треков. В блоке «Предприниматель — город» участники разберут кейсы российских городов, где бизнес выступает соавтором общественных пространств и задает новые стандарты среды. На треке «Городские события как драйвер» эксперты представят практические подходы участия бизнеса в событийной повестке. Блок «Большое с малым» будет посвящен реальным примерам взаимодействия крупных компаний и небольших креативных команд.