Баста планировал возвести стадион для «СКА Ростов-на-Дону»

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, не смог реализовать проект по строительству нового стадиона для футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом владелец команды сообщил в эфире видеопроекта «Коммент. Шоу».
Главной причиной провала планов артист назвал финансовые трудности, спровоцированные пандемией коронавируса. По словам Вакуленко, из-за ограничений и кризиса все ресурсы уходили на сохранение самого клуба. Он также подчеркнул, что историческая арена клуба, вмещавшая 35 тыс. зрителей, была утрачена, из-за чего команде приходилось платить за аренду чужих спортивных объектов.
Изначально планировалось, что новую современную арену можно будет использовать не только для футбольных матчей, но и в качестве концертной площадки. При этом Вакуленко признался, что не погружался в спортивную и административную рутину.
«Я не занимался подбором персонала, в футболе ничего не понимаю. Я собирал деньги», — резюмировал он, добавив, что его основной задачей было именно финансирование проекта.
Напомним, Василий Вакуленко стал владельцем «СКА Ростов-на-Дону» в 2019 году. Позднее футбольная команда была заявлена для участия в турнирах Медиалиги.