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Баста планировал возвести стадион для «СКА Ростов-на-Дону»

Об этом владелец команды сообщил в эфире видеопроекта «Коммент. Шоу».

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, не смог реализовать проект по строительству нового стадиона для футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом владелец команды сообщил в эфире видеопроекта «Коммент. Шоу».

Главной причиной провала планов артист назвал финансовые трудности, спровоцированные пандемией коронавируса. По словам Вакуленко, из-за ограничений и кризиса все ресурсы уходили на сохранение самого клуба. Он также подчеркнул, что историческая арена клуба, вмещавшая 35 тыс. зрителей, была утрачена, из-за чего команде приходилось платить за аренду чужих спортивных объектов.

Изначально планировалось, что новую современную арену можно будет использовать не только для футбольных матчей, но и в качестве концертной площадки. При этом Вакуленко признался, что не погружался в спортивную и административную рутину.

«Я не занимался подбором персонала, в футболе ничего не понимаю. Я собирал деньги», — резюмировал он, добавив, что его основной задачей было именно финансирование проекта.

Напомним, Василий Вакуленко стал владельцем «СКА Ростов-на-Дону» в 2019 году. Позднее футбольная команда была заявлена для участия в турнирах Медиалиги.