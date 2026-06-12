В Забайкалье отремонтируют участок трассы Агинское — Дульдурга

Участок дороги Агинское — Дульдурга с 64-го по 87-й километр отремонтируют в Агинском округе Забайкальского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
«Контракт рассчитан на два года. За это время подрядчику необходимо заменить дорожную одежду: уложить нижний слой из цементно‑грунтовой смеси, верхний — из асфальтобетонной. Также нужно отремонтировать водопропускные трубы, обочины, пересечения и примыкания, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, нанести разметку», — сообщил министр дорожного хозяйства края Евгений Дюртеев.
Дорожники уже фрезеруют старое покрытие и ведут работы по замене пучинистого грунта и восстановлению земляного полотна. Также на участке дороги, проходящем через село Таптанай, обустроят пешеходные переходы и заменят барьерное ограждение.
Напомним, всего в 2026 году в Забайкалье по нацпроекту планируют обновить более 190 км дорог, из которых 109 км трасс входят в опорную сеть страны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.