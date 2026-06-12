В Забайкалье отремонтируют участок трассы Агинское — Дульдурга

«Контракт рассчитан на два года. За это время подрядчику необходимо заменить дорожную одежду: уложить нижний слой из цементно‑грунтовой смеси, верхний — из асфальтобетонной. Также нужно отремонтировать водопропускные трубы, обочины, пересечения и примыкания, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, нанести разметку», — сообщил министр дорожного хозяйства края Евгений Дюртеев.