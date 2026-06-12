На фестивале «Кругом — Петербург» показали киноисторию Северной столицы

Программа включала такие форматы, как, например, выставка. На ней гости узнали, как менялся образ города в кино — от старой хроники до современных фильмов. Разделы выставки были посвящены киносъемкам в Петропавловской крепости, образу императорского Санкт-Петербурга на киноэкране, отображению блокады Ленинграда в кино и многому другому. Также в составе программы были показы лент «Ленфильма» и конкурс авторских видеороликов.