На фестивале «Кругом — Петербург» показали киноисторию Северной столицы

Мероприятие «В кадре — Петербург» состоялось 9 июня в историческом парке «Россия — Моя история» в рамках фестиваля культурной идентичности «Кругом — Петербург». Событие организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
Программа включала такие форматы, как, например, выставка. На ней гости узнали, как менялся образ города в кино — от старой хроники до современных фильмов. Разделы выставки были посвящены киносъемкам в Петропавловской крепости, образу императорского Санкт-Петербурга на киноэкране, отображению блокады Ленинграда в кино и многому другому. Также в составе программы были показы лент «Ленфильма» и конкурс авторских видеороликов.
Отметим, фестиваль прошел в рамках Года петербургской культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.