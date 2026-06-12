В Ульяновской области стартовала акция для подростков «Мое трудовое лето»

«В летние месяцы запланировано трудоустроить около 4 тысяч подростков от 14 до 18 лет. Юноши и девушки готовы и желают трудиться: благоустраивать парки, скверы, работать подсобными рабочими на производстве, работниками торгового зала. С начала лета временной занятостью охвачено более 700 юных жителей региона. Те, кто примет участие в акции, будут делиться впечатлениями о трудовой деятельности», — отметил руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов области Павел Калашников.