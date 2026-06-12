В Ульяновской области стартовала акция для подростков «Мое трудовое лето»

Акция «Мое трудовое лето» стартовала в Ульяновской области в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.
«В летние месяцы запланировано трудоустроить около 4 тысяч подростков от 14 до 18 лет. Юноши и девушки готовы и желают трудиться: благоустраивать парки, скверы, работать подсобными рабочими на производстве, работниками торгового зала. С начала лета временной занятостью охвачено более 700 юных жителей региона. Те, кто примет участие в акции, будут делиться впечатлениями о трудовой деятельности», — отметил руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов области Павел Калашников.
Для участия в акции необходимо подписаться на официальную группу агентства в социальной сети «ВКонтакте», направить до 7 сентября включительно отзыв о трудовом опыте, фотографию с места работы и заполненную анкету участника по специальной форме по адресу электронной почты podrostki@zan73.ulregion.ru. Скачать форму анкеты можно по ссылке.
С 8 по 22 сентября в сообществе в соцсети «ВКонтакте» будет проходить голосование, по итогам которого определят три лучших отзыва. Победителей акции отметят дипломами и памятными подарками. Напомним, в 2025 году в региональной акции «Мое трудовое лето» приняли участие 137 подростков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.