Бастрыкин взял на контроль дело о проблемах жителей Тумботина

Еще одной острой проблемой стала паромная переправа через Оку. В весенне-летний период она остается единственным способом сообщения с внешним миром, однако работает с перебоями и длительными интервалами между рейсами. Это создает дополнительные сложности для жителей, особенно в экстренных ситуациях.