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В Ленинском районе Ростова сорваны сроки включения горячей воды

Об этом сообщила глава района Юлия Мищук.

В Ростове в очередной раз перенесены сроки запуска горячей воды в одном из районов города. Как сообщила глава администрации Ленинского района Юлия Мищук, жители нескольких многоквартирных домов остались без ресурса на неопределённый срок.

Причиной стали повреждения на теплосетях, выявленные в ходе гидравлических испытаний (опрессовок). Под отключение попали дома по адресам: улица Футбольная, 25 и 26, а также улица Тамбовская, 18. По словам Мищук, серьёзный дефект обнаружен на участке пересечения улиц Курской и Футбольной. Для его устранения требуется сложный ремонт. Сейчас ведётся поиск подрядной организации, готовой выполнить работы. Конкретные даты возобновления подачи горячей воды в сообщении не названы.