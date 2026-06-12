В Ленинском районе Ростова сорваны сроки включения горячей воды

Причиной стали повреждения на теплосетях, выявленные в ходе гидравлических испытаний (опрессовок). Под отключение попали дома по адресам: улица Футбольная, 25 и 26, а также улица Тамбовская, 18. По словам Мищук, серьёзный дефект обнаружен на участке пересечения улиц Курской и Футбольной. Для его устранения требуется сложный ремонт. Сейчас ведётся поиск подрядной организации, готовой выполнить работы. Конкретные даты возобновления подачи горячей воды в сообщении не названы.