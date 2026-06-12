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Метеорологи: Потепления в Калининградской области не ожидается как минимум до середины следующей недели

Температура воздуха до среды составит +15…+18°C.

Потепления в Калининградской области не ожидается как минимум до середины следующей недели. Температура воздуха составит +15…+18°C. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным экспертов, в субботу и в воскресенье над Балтикой сформируется обширный циклон, из-за которого в регионе ухудшится погода: усилятся периодические ливни и ветер, придёт прохлада.

«В начале грядущей недели рассчитывать на существенные погодные улучшения не приходится: над Балтикой сохранится циклон, закачивающий неустойчивый и холодный воздух. Начиная с четверга-пятницы большинство расчётов ожидают возвращение двадцатиградусного тепла, а к следующим, возможно, и эпизод первой тридцатиградусной жары», — рассказали эксперты.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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