Метеорологи: Потепления в Калининградской области не ожидается как минимум до середины следующей недели

Потепления в Калининградской области не ожидается как минимум до середины следующей недели. Температура воздуха составит +15…+18°C. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
По данным экспертов, в субботу и в воскресенье над Балтикой сформируется обширный циклон, из-за которого в регионе ухудшится погода: усилятся периодические ливни и ветер, придёт прохлада.
«В начале грядущей недели рассчитывать на существенные погодные улучшения не приходится: над Балтикой сохранится циклон, закачивающий неустойчивый и холодный воздух. Начиная с четверга-пятницы большинство расчётов ожидают возвращение двадцатиградусного тепла, а к следующим, возможно, и эпизод первой тридцатиградусной жары», — рассказали эксперты.
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