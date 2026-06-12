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В Минусинске Красноярского края стартовал фестиваль национальных традиций

Гостей ждут ярмарки ремесел, мастер-классы по традиционным промыслам и кулинарии, народные игры, спортивные состязания.

Фестиваль гостеприимства и национальных традиций «Перекресток культур» проходит 12−13 июня в Минусинске Красноярского края при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном агентстве по туризму.

Праздник объединит представителей разных национальностей, проживающих на территории края, а также республик Хакасии и Тывы. Для гостей организовали ярмарки ремесел и фермерской продукции, мастер-классы по традиционным промыслам и приготовлению национальных блюд, народные игры и спортивные состязания. Программа также включает в себя конные скачки, показательные выступления спортсменов, знакомство с чайными традициями разных народов и концерт с участием творческих коллективов юга региона.

Отметим, 14 июня в поселке Ильичево Шушенского округа состоится зональный фестиваль традиционных народных игр «Сибирские игрища в Ильичево». Гостей ждут командные состязания и старинные русские забавы: стрельба из лука, шапочный бой, перетягивание каната с хода, командная скакалка, игра «Переправа» и многое другое.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.