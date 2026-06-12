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Путин оценил роль общения «Защитников Отечества» с семьями участников СВО

Путин: общение «Защитников Отечества» с семьями участников СВО дает результаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Прямое общение фонда «Защитники Отечества» с семьями участников спецоперации дает свои результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.

«Надеюсь, во всяком случае, насколько я чувствую, фонд (“Защитники Отечества” — ред.) заработал достаточно активно, привлекает членов семей и самих бывших участников специальной военной операции к своей работе во всех регионах Российской Федерации. И вот это прямое общение с семьями, с конкретными людьми, прямое общение дает свои результаты», — сказал Путин.