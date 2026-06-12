Путин оценил роль общения «Защитников Отечества» с семьями участников СВО

«Надеюсь, во всяком случае, насколько я чувствую, фонд (“Защитники Отечества” — ред.) заработал достаточно активно, привлекает членов семей и самих бывших участников специальной военной операции к своей работе во всех регионах Российской Федерации. И вот это прямое общение с семьями, с конкретными людьми, прямое общение дает свои результаты», — сказал Путин.