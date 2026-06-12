На Ставрополье за 5 лет количество предпринимателей выросло на 22%

«Предприниматели часто сталкиваются с организационными и финансовыми вопросами. Плавный переход на следующий уровень нужно обеспечивать за счет применения цифровых инструментов и механизмов персональной поддержки. На Ставрополье создан комплексный механизм работы фондов: один институт подбирает стратегию, другой предоставляет льготный заем, третий помогает с поручительством. Дал поручение команде оперативно реагировать на все запросы от бизнеса и уполномоченных на местах, которые напрямую взаимодействуют с сообществом», — отметил министр экономического развития края Антон Доронин.