На Ставрополье за 5 лет количество предпринимателей выросло на 22%

Количество индивидуальных предпринимателей в Ставропольском крае за пять лет выросло на 22%, превысив отметку в 106 тыс., сообщили в правительстве региона. Такому росту способствуют в том числе меры поддержки, оказываемые по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
В регионе налаживают механизм плавного перехода бизнеса от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем — к средним компаниям. Краевое министерство экономического развития работает над адаптацией мер поддержки для субъектов МСП, которые начинают новый этап развития.
«Предприниматели часто сталкиваются с организационными и финансовыми вопросами. Плавный переход на следующий уровень нужно обеспечивать за счет применения цифровых инструментов и механизмов персональной поддержки. На Ставрополье создан комплексный механизм работы фондов: один институт подбирает стратегию, другой предоставляет льготный заем, третий помогает с поручительством. Дал поручение команде оперативно реагировать на все запросы от бизнеса и уполномоченных на местах, которые напрямую взаимодействуют с сообществом», — отметил министр экономического развития края Антон Доронин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.