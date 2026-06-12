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Путин попросил показать Москву участникам СВО

Путин попросил показать Москву участникам СВО, с которыми встретился.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил показать Москву участникам СВО, с которыми он встретился в День России.

Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

«Надо хотя бы, пока они здесь, пока в отпуск не разъехались, чтобы могли со столицей познакомиться», — сказал глава государства министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе встречи.

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