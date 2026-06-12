Облвласти пообещали калининградцам дополнительные билеты на концерты Дня города

Для калининградцев будут выделяться дополнительные бесплатные билеты на гала-концерты Дня города, которые пройдут 4 и 5 июля на «Ростех-арене». Об этом заявило региональное министерство культуры и туризма.
«В первый день объявления регистрации на бесплатное посещение концертов, посвященных 80-летию Калининградской области, была выставлена большая партия билетов, которые очень быстро разобрали. В первый день организаторы выставили не все возможные билеты, поэтому постепенно билеты еще будут добавлять. Необходимо следить за обновлениями и официальной информацией», — подчеркнули в министерстве, напомнив, что концертная программа и семейные активности будут также проходить на территории рядом со стадионом.
Напомним, калининградцы пожаловались на то, что бесплатные билеты на концерты в честь Дня города закончились вскоре после объявленной регистрации. Свои комментарии по этому поводу горожане оставили под постом с анонсом концертов на странице «Нового Калининграда» «ВКонтакте». По данным горожан, регистрация на концерт 5 июля завершилась спустя час после анонса областных властей. И хотя на тот момент еще можно было оформить бесплатные билеты на концерт 4 июля, однако и они вскоре закончились.
Накануне пресс-служба регионального правительства сообщила, что на стадионе «Ростех-арена» «4 и 5 июля состоится гала-концерт к 80-летию региона. 4 июля выступят Родион Газманов, группа “Браво” и Олег Газманов. 5 июля — Burito, группа “5sta Family” и Zivert». Отмечалось, что попасть на праздничные мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации и билету для прохода. «Количество мест ограничено, также стоит отметить, что для зрителей будут доступны не все трибуны ввиду застройки сцены в чаше стадиона», — предупреждали власти.