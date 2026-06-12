Облвласти пообещали калининградцам дополнительные билеты на концерты Дня города

Напомним, калининградцы пожаловались на то, что бесплатные билеты на концерты в честь Дня города закончились вскоре после объявленной регистрации. Свои комментарии по этому поводу горожане оставили под постом с анонсом концертов на странице «Нового Калининграда» «ВКонтакте». По данным горожан, регистрация на концерт 5 июля завершилась спустя час после анонса областных властей. И хотя на тот момент еще можно было оформить бесплатные билеты на концерт 4 июля, однако и они вскоре закончились.