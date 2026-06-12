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Путин рассказал о работе по социальному обеспечению участников СВО

Путин: правительство работает над обеспечением жильем участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Правительство РФ постоянно работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильем вернувшихся с фронта участников СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, такие, как вы и ваши товарищи, имели и финансовую возможность, и организационную, и так далее. Это касается, кроме всего прочего, и обеспеченности жильем. То есть по всем этим направлениям: медицинская реабилитация, получение образования, трудоустройство, и министр (обороны РФ Андрей Белоусов — ред.) ставит этот вопрос постоянно, и председатель правительства (Михаил Мишустин — ред.)», — сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

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