Путин рассказал о работе по социальному обеспечению участников СВО

«Все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, такие, как вы и ваши товарищи, имели и финансовую возможность, и организационную, и так далее. Это касается, кроме всего прочего, и обеспеченности жильем. То есть по всем этим направлениям: медицинская реабилитация, получение образования, трудоустройство, и министр (обороны РФ Андрей Белоусов — ред.) ставит этот вопрос постоянно, и председатель правительства (Михаил Мишустин — ред.)», — сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.