Ажиотаж начался на Дону на фоне слухов о дефиците бензина

В южной столице и ряде районов Ростовской области наблюдаются перебои с поставками бензина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По их словам, это привело к образованию длинных очередей на автозаправочных станциях, а ситуация дополнительно усугубляется общим ростом цен на горючее.
Так, одна очевидица рассказала, что проехала из Ростова до Чалтыря, по пути заезжая на АЗС. Лишь на пятой заправке ей удалось наполнить бак.
Другой свидетель запечатлел, как на заправках дончане запасаются бензином впрок и набирают его в канистры. При этом сотрудники АЗС это замечают и начинают ограничивать такие действия, разрешая наливать только в бак.
«Так как спрос выше обычного, то на некоторых заправках бензин уж закончился!» — утверждает очевидец.
Также сообщается, якобы на некоторых АЗС региона полностью исчезли стандартные марки бензина: в продаже осталось только дизельное топливо и премиальный АИ-100.
Ранее глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко сообщила, что на рынке нефтепродуктов зафиксированы рост стоимости топлива и ограничения в поставках ГСМ. Она добавила, что донские аграрии обеспечены необходимыми запасами топлива для проведения уборочной кампании.