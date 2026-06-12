В Самарской области отремонтируют дорогу к селу Захаркино

Автомобильную дорогу «Кинель-Черкассы — Урал» — Захаркино протяженностью более 3 км отремонтируют в Сергиевском районе Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Дорога является единственным маршрутом между селом Захаркино, районным центром Сергиевск и другими населенными пунктами, в которых расположены социальные учреждения, в том числе больница, детский сад, школа и почта, также по ней курсирует школьный автобус. Обновленная трасса обеспечит комфортный и безопасный путь для более чем 300 жителей села.
Подрядная организация уже завершила работы по устройству основания дороги методом холодной регенерации. Также на объекте уложат верхний слой покрытия, нанесут разметку, установят новые знаки, а в границах села Захаркино обустроят тротуары и установят системы освещения. Ремонт планируют завершить до 1 октября 2026 года.
«Работы выполняются оперативно и слаженно, улучшения заметны уже сегодня. Мы вместе с жителями постоянно наблюдаем за ремонтом — подрядчик ответственно подходит к делу и прислушивается ко всем нашим пожеланиям», — отметила исполняющая обязанности главы села Захаркино Юлия Уламасова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.