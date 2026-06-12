В Самарской области отремонтируют дорогу к селу Захаркино

Дорога является единственным маршрутом между селом Захаркино, районным центром Сергиевск и другими населенными пунктами, в которых расположены социальные учреждения, в том числе больница, детский сад, школа и почта, также по ней курсирует школьный автобус. Обновленная трасса обеспечит комфортный и безопасный путь для более чем 300 жителей села.