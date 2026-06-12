Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище в Петербурге

Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Ее кинодебют состоялся в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.