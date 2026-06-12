В Барнауле заключили соглашения о газификации 24 частных домов

Собственники первых 24 домов в Барнауле заключили соглашения о газификации по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городской администрации.
Реализацию проекта обсудили на совещании, которое провел заместитель главы администрации Барнаула по вопросам городского хозяйства Сергей Татьянин. На встрече присутствовали представители районных администраций, комитета по энергоресурсам и газификации, подрядных организаций.
Директор компании «Алтайстройпроект» Сергей Марушкин и генеральный директор предприятия «АлтайГазИнвестСтрой» Вячеслав Бочинин сообщили, что сотрудники компаний продолжают обход домовладений на предмет технической возможности перевода на природный газ, а также заключения соответствующих соглашений с собственниками. На сегодняшний день владельцы первых 24 домов заключили соглашение об участии в программе. Представители районных администраций доложили о результатах информирования населения о преимуществах участия в проекте.
К 2030 году планируется обеспечить газом 1495 домов Барнаула, 100 из них — в этом году. На каждый из них предусмотрены субсидии из федерального и регионального бюджетов в размере до 250 тыс. рублей.
Отметим, узнать подробнее об участии в программе газификации домовладений федерального проекта «Чистый воздух» можно в комитете по энергоресурсам и газификации Барнаула по телефонам: 370‑405, 370‑408, 370−409.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.