После прихода жары волгоградцы потянулись на «дикие» пляжи

Всего недели по-настоящему жарких деньков многим волгоградцам хватило для того, чтобы достать с полок плавки и купальники. В ожидании открытия официальных пляжей — в этом году их вновь будет всего три — изнуренные солнцем жители расстелили полотенца на «диком» берегу Волги у стенки Родимцева в Центральном районе, а также на Ангарском пруду — в Дзержинском.