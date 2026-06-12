День России с размахом встретили в Челябинске: праздничные снимки в нашем фоторепортаже

Разные мероприятия прошли по всему городу — в парках, скверах, библиотеках, театрах, у торговых центров.
В Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки состоялся концерт «Россия — кузница единства». Его гостями стали представители духовенства и органов власти, участники СВО, общественные деятели. В рамках мероприятия прошло награждение выдающихся жителей региона, а также выступления ведущих коллективов Южного Урала и специальных гостей — мордовской фолк-группы «Ойме», ненецкого этно-коллектива «Хаерако сей» и народного артиста России Дмитрия Харатьяна.
На Кировке в честь Года единства народов России устроили фестиваль игр от разных культур. Гости и жители города смотрели выступления артистов, участвовали в конкурсах и состязаниях.
В ПКиО имени Гагарина подготовили для гостей программу «Россия — это мы». Концерт с танцевальными выступлениями разнообразила игра «Сокровище России» с участием студентов ЧГИК.
Непогода веселью не помеха — дождь начался во время концерта в горсаду имени Пушкина, но выступления продолжились. Гости с удовольствием слушали песни и с большим интересом смотрели яркие творческие номера.