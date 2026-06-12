День России с размахом встретили в Челябинске: праздничные снимки в нашем фоторепортаже

В Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки состоялся концерт «Россия — кузница единства». Его гостями стали представители духовенства и органов власти, участники СВО, общественные деятели. В рамках мероприятия прошло награждение выдающихся жителей региона, а также выступления ведущих коллективов Южного Урала и специальных гостей — мордовской фолк-группы «Ойме», ненецкого этно-коллектива «Хаерако сей» и народного артиста России Дмитрия Харатьяна.