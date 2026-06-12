Более 100 участников собрал хакатон в Перми

Региональный хакатон по продуктовому программированию в Перми собрал 103 участника в составе 23 команд, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края. Соревнования состоялись на прошлой неделе в кампусе «Школы 21» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участниками стали студенты и молодые специалисты из ведущих образовательных организаций города: «Школы 21», Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, филиала НИУ ВШЭ, Пермского государственного аграрно-технологического университета. Также свои силы проверили учащиеся колледжей и техникумов региона, представители ИТ-компании края.
В течение 26 часов команды разрабатывали прототип веб-приложения для информационных дисплеев в холлах, лифтах и на ресепшен жилых комплексов. Решение должно было интегрироваться с платформой Ujin и помогать управляющим компаниям оперативно информировать жителей о новостях, объявлениях, доступных сервисах и важных событиях в доме. Также команды реализовали режим экстренного оповещения.
«В этом году проекты команд были направлены на создание одного узкоспециализированного инструмента под конкретный запрос рынка, и мы рады, что получившиеся идеи, буквально созданные за один день хакатона, имеют все шансы стать частью реальных проектов в “умных” многоквартирных домах», — отметила генеральный директор компании «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.
По итогам хакатона первое место заняла команда Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. В пятерку лучших вошла и команда «Школы 21» — ее участники получили III спортивный разряд по дисциплине «Продуктовое программирование» и теперь смогут представлять федерацию на всероссийских соревнованиях.
Напомним, «Школа 21» выступает одной из ключевых площадок региона для подготовки ИТ-специалистов и проведения технологических мероприятий. Хакатоны позволяют участникам проверить навыки на реальных задачах бизнеса, получить опыт командной работы и защиты решений перед профессиональным жюри. Развивая цифровое образование и практико-ориентированную подготовку, «Школа 21» вносит вклад в реализацию нацпроекта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.