Более 100 участников собрал хакатон в Перми

«В этом году проекты команд были направлены на создание одного узкоспециализированного инструмента под конкретный запрос рынка, и мы рады, что получившиеся идеи, буквально созданные за один день хакатона, имеют все шансы стать частью реальных проектов в “умных” многоквартирных домах», — отметила генеральный директор компании «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.