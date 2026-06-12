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В Москве волонтеры раздают ленты-триколор в честь Дня России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Волонтеры в Москве проводят праздничную акцию, приуроченную ко Дню России, поздравляют жителей и гостей города и раздают ленты-триколор, сообщил журналистам директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в День России с волонтерами мы проводим акцию по раздаче лент-триколор. Это действительно символ большого праздника — Дня России, символ, который объединяет всех, кто живет на территории Российской Федерации», — сказал Левит в ходе мероприятия.

Он отметил, что акция проходит на всех площадках фестиваля «Лето в Москве» и «Московских ярмарок», где волонтеры дарят всем праздничное настроение.

«Помимо этого, огромное количество мастер-классов, интерактивных встреч проходит в волонтерских окружных центрах “Доброе место”, — подчеркнул Левит.