В Москве волонтеры раздают ленты-триколор в честь Дня России

«Сегодня в День России с волонтерами мы проводим акцию по раздаче лент-триколор. Это действительно символ большого праздника — Дня России, символ, который объединяет всех, кто живет на территории Российской Федерации», — сказал Левит в ходе мероприятия.
Он отметил, что акция проходит на всех площадках фестиваля «Лето в Москве» и «Московских ярмарок», где волонтеры дарят всем праздничное настроение.
«Помимо этого, огромное количество мастер-классов, интерактивных встреч проходит в волонтерских окружных центрах “Доброе место”, — подчеркнул Левит.