Почти 150 семей Кемерова обратились в пункт проката вещей для детей

За это время семьям с детьми уже выдано напрокат 568 необходимых предметов. Это коляски, видеоняни, стульчики для кормления, шезлонги, автокресла и автолюльки. Услугой воспользовались многодетные, студенческие, неполные семьи, а также те, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья.