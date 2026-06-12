Почти 150 семей Кемерова обратились в пункт проката вещей для детей

Услугами пункта проката вещей для новорожденных в Кемерове, открытого в декабре прошлого года, воспользовались уже 146 семей, сообщили в городской администрации. Пункт создан в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».
За это время семьям с детьми уже выдано напрокат 568 необходимых предметов. Это коляски, видеоняни, стульчики для кормления, шезлонги, автокресла и автолюльки. Услугой воспользовались многодетные, студенческие, неполные семьи, а также те, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья.
Отметим, узнать подробности о работе пункта проката можно в семейном МФЦ по адресу: улица Пролетарская, 7а или в районных отделениях центра социальной помощи семье и детям.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.