Школа искусств в селе Юсьва признана одной из лучших в Пермском крае

Детская школа искусств села Юсьва Пермского края показала достойный результат в региональном этапе общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». ДШИ отмечена дипломом лауреата III степени в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств», сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа. Конкурс организован при поддержке национального проекта «Семья».
Мероприятие проходило на базе Пермской краевой специальной музыкальной школы. Очные испытания включали три задания: презентацию деятельности, а также программы развития и беседу с представителями педагогического коллектива.
«Это достижение стало возможным благодаря нашим талантливым преподавателям, которые вкладывают душу в обучение и воспитание молодого поколения, раскрывая их таланты и способности, а также усердным ученикам, которые своим трудом и творчеством завоевали признание и уважение жюри», — рассказала директор детской школы искусств села Юсьва Наталия Хорошева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.