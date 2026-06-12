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Виадук через Кизитеринку в Ростове-на-Дону готовят к реконструкции

В Ростове-на-Дону виадук через реку Кизитеринка на улице Сарьяна требует реконструкции из-за критического технического состояния. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

В Ростове-на-Дону виадук через реку Кизитеринка на улице Сарьяна требует реконструкции из-за критического технического состояния. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Мост протяженностью почти 300 м и высотой до 20 м завершает автомобильную дорогу по улице Сарьяна. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в столице области более 80 млн руб. выделят на капитальный ремонт дороги на улицах Сарьяна — Мясникова. Работы должны завершиться к 1 декабря.

По словам Александра Скрябина, обследование выявило неудовлетворительное техническое состояние сооружения, в конструкциях образовались серьезные повреждения. В частности, отслоение защитного слоя бетона на пролетном строении может нанести ущерб транспортным и электрическим сетям.

Отмечается, что финансирование на разработку проектной документации уже получено. Работы по проектированию планируют начать в 2026 году. При положительном решении о выделении средств к реконструкции виадука приступят в 2027 году.