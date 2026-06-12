Виадук через Кизитеринку в Ростове-на-Дону готовят к реконструкции

Мост протяженностью почти 300 м и высотой до 20 м завершает автомобильную дорогу по улице Сарьяна. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в столице области более 80 млн руб. выделят на капитальный ремонт дороги на улицах Сарьяна — Мясникова. Работы должны завершиться к 1 декабря.