На Нижегородской ярмарке в День России прошел хоровод народов

Парад национальностей с хороводом единства стал кульминацией праздника. Под песню «Матушка-земля» на ярмарочной площади закружились люди в русских, марийских, башкирских, татарских, узбекских, грузинских, таджикских, белорусских костюмах. Затем все участники праздника пустились в пляс под русские, башкирские и другие народные песни.