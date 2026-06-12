Первый гастрофестиваль «За одним столом» открылся в парке «Швейцария»

На площадке можно попробовать блюда из разных регионов страны. Среди участников — известные нижегородские рестораны и приглашенные гости из других субъектов России. Туристы и жители региона признаются, что фестиваль стал одним из самых ярких событий длинных выходных. Многие приехали сюда семьями, чтобы совместить прогулку по парку с дегустациями и культурной программой.