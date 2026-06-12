Россиянам вернули развлечение, сводившее с ума родителей

Ну и дети тянут на него деньги. Нужно было его запрещать. Как и другие способы убивать свободное время ребенка. Хотели же запретить детям соцсети. Даже высказывались о запрете смартфонов для маленьких. Но решили оставить это «на усмотрение семей». А семьи у нас какие? Либо они сами торчат в телефонах и счастливы, если ребенок уткнулся дома в игру, даже готовы ради этого ему приплачивать, лишь бы не отвлекал. Или родители не в состоянии сопротивляться истерике и сдаются. У меня ребенок, который не играет в Roblox и не имеет смартфона. Скажу вам, что это стоило нашей семье значительного запаса нервных клеток: когда все вокруг играют и носят в школу смартфоны, сложно объяснить, почему мы этого делать не позволяем.