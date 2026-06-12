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Врач назвала 5 ошибок при чистке зубов, которые могут привести к их потере

В частности, не стоит постоянно использовать ополаскивателя для полости рта — во рту обитают не только бактерии, но и здоровая микрофлора.

Привычная чистка зубов по утрам может принести им не пользу, а вред, если делать её неправильно, предупреждает волгоградский врач Алёна Парецкая. И называет пять основных ошибок.

Во-первых, не следует чистить зубы до завтрака. Лучше делать это после еды — таким образом удастся избавиться от остатков пищи и запаха.

Во-вторых, не нужно слишком тщательно ополаскивать рот от зубной пасты — если просто выплюнуть её остатки, минералы принесут пользу эмали зубов.

В-третьих, не стоит постоянно пользоваться зубным порошком — он травматичен для эмали и его регулярное применение может привести к тому, что зубы будут быстро разрушаться.

В-четвёртых, не нужно постоянно использовать ополаскивателя для полости рта — во рту обитают не только бактерии, которые он должен убивать, но и здоровая микрофлора. А она страдает от агрессивных ополаскивателей.

В-пятых, щётку нужно менять не реже, чем раз в три месяца.

«Щетинки изнашиваются и перестают справляться со своей работой. Имейте уважение к старости и своим зубам», — призывает медик.

Ранее доктор Парецкая назвала симптомы, при которых лучше поспешить к врачу.