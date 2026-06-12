Почти 4 тысячи питомцев пропали в Нижегородской области в 2025 году

В 2025 году в Нижегородской области стали чаще пропадать питомцы. Количество пропавших животных достигло почти 4 тысяч. Об этом говорят результаты совместного исследования Pet911 и Kaspersky PetKa о потерянных домашних животных в России за 2025 год.
По России за 2025 год было потеряно 180 тысяч питомцев. Это на 7% больше, чем в 2024-м году. Кошки теряются заметно чаще собак — 107 случаев пропажи против 73 тысяч. Потерянные собаки возвращаются домой чаще, чем кошки, на 25%.
«Кошка территориальна и ориентируется по запахам, а не по людям. Стоит ей оказаться за пределами знакомой территории — в подъезде, на даче, во дворе после падения из окна — и она входит в состояние острого стресса, при котором даже знакомые ориентиры перестают работать. Испуганная кошка не бежит “домой”, она прячется: забивается в подвалы, под машины, в гаражи, и может неделями не отзываться даже на голос хозяина», — объясняет зоопсихолог Pet911, кинолог Алексей Громов.
В Нижегородской области было зафиксировано 3926 потерь. Это 1460 собак и 2466 кошек, что больше на 7,4%, чем в 2024 году. Наш регион входит в топ-15 по числу потерь в России.
При этом, животных стали находить быстрее. 78% питомцев находят в течение первой недели, что на 7 п.п. больше, чем год назад. Больше всего в поисках помогают посты в социальных сетях, система уведомлений, помощь волонтеров и ветеринарных клиник.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что домашнюю кошку спасли на пожаре на улице Тимирязева.