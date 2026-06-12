Народные гулянья проходят на Нижегородской ярмарке в День России

Масштабные народные гулянья (0+) проходят на Нижегородской ярмарке 12 июня, в День России. Праздничную площадку посетил корреспондент ИА «Время Н».
В главный государственный праздник первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и заместитель начальника ГУ МВД России по Нижегородской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Андрей Кнаус вручили 20 нижегородским школьникам паспорта РФ. Паспорта получили юные жители Нижнего Новгорода, Чкаловска, Шахуньи, Володарского, Варнавинского и Краснобаковского округов — отличники учебы, спортсмены, юные журналисты, волонтеры различных движений, призеры и победители Всероссийских олимпиад и конкурсов.
«Поздравляю всех с Днем России! Сегодня каждый из нас с особой гордостью ощущает себя частью великой страны. Мы любим свою Родину, храним ее славные традиции и восхищаемся богатым культурным наследием. Сегодня юные нижегородцы получают свои первые паспорта. Я верю, что этот момент останется в вашей памяти на всю жизнь» — обратился к ребятам Андрей Гнеушев.
Также на Ярмарочной прошла этно-ярмарка и мастер-классы для всех желающих.
Кроме того, гости праздника могли увидеть выставку ретроавтомобилей, на которой были представлены машины, выпущенные в XX веке.
А также более 2000 человек приняли участие в масштабной патриотической акции — на площади был развёрнут 100-метровый флаг Российской Федерации, после чего был организован «Хоровод Единства», и затем на главной сцене площадки начался праздничный концерт.
Напомним, что в 18:15 гостей Ярмарки ждёт выступление группы «Рок-острова» (12+).