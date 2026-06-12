Народные гулянья проходят на Нижегородской ярмарке в День России

«Поздравляю всех с Днем России! Сегодня каждый из нас с особой гордостью ощущает себя частью великой страны. Мы любим свою Родину, храним ее славные традиции и восхищаемся богатым культурным наследием. Сегодня юные нижегородцы получают свои первые паспорта. Я верю, что этот момент останется в вашей памяти на всю жизнь» — обратился к ребятам Андрей Гнеушев.